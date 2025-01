2025-01-07 10:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "هذا العدد يمثل زيادة كبيرة […]

