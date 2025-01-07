اليوم.. النفط يلاقي الميناء وكربلاء يضيف دهوك في الجولة الـ13 لنجوم العراق

2025-01-07 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين واحدة في العاصمة بغداد والثانية في كربلاء.

‏وتقام المباراة الأولى على ملعب الساحر أحمد راضي، في العاصمة بغداد عند الساعة الـ‏2:30 عصراً بين فريقي نادي النفط وضيفه نادي الميناء.

‏بينما يحتضن ملعب كربلاء المباراة الثانية عند الساعة الـ5:00 مساءً والتي تجمع فريقي نادي كربلاء وضيفه نادي دهوك.

وتصدر نادي القوة الجوية لكرة القدم، ترتيب فرق دوري نجوم العراق، بعد انتهاء الجولة الـ12 رغم خسارته أمام الزوراء، ليبقى رصيده عند النقطة الـ27.

ويطارد الجوية، بالوصافة نادي الشرطة برصيد 25 نقطة، ثم زاخو بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة، يليه الزوراء في المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن زاخو.