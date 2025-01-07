واشنطن تعلن مقتل أحد أفراد قوات التحالف في عملية ضد داعش بالعراق
2025-01-07 11:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد/ الأناضول
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن مقتل أحد أفراد قوات التحالف في عملية ضد تنظيم “داعش” في العراق الأسبوع الماضي.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، أن قوات التحالف نفذت عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا في الفترة ما بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 و6 يناير/كانون الثاني 2025.
وأضاف البيان أن أحد أفراد قوات التحالف قُتل وأصيب آخران خلال سبعة أيام من العمليات ضد تنظيم داعش في العراق.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا الذي قال إن العمليات المشتركة “حاسمة لمنع التنظيم من الاستفادة من البيئة الأمنية المتغيرة في المنطقة”.… [+]