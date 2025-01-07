رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل تركيا للقاء اردوغان

2025-01-07 11:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى بحث جملة من القضايا المهمة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، وعدداً من كبار المسؤولين الأتراك.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، ان المباحثات ستتمركز بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، ولا سيّما الوضع في سوريا.