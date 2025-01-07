وزير الموارد: اجتماع مرتقب بين العراق وتركيا حول الحصة المائية في شباط المقبل

2025-01-07 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المائي في العراق مقبول ولا توجد مشاكل حالياً، فيما أعلن عن اجتماع مرتقب مع الجانب التركي حول الحصة المائية في شباط المقبل.وقال وزير الموارد المائية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق على تواصل مستمر مع الجانب التركي بشأن حصته المائية، إضافة إلى متابعة الوزارة للحصص المائية التي تتدفق عبر الحدود سواء في نهري دجلة والفرات".وأشار إلى أن "هناك علاقة جيدة مع الجانب التركي في الوقت الحالي، لغرض خلق جسور تفاهم بشأن الحصة المائية"، مؤكداً أن "الوضع المائي وما يصلنا من مياه من الجانب التركي مقبول، ولا توجد مشكلة في الوقت الحالي".وأضاف الوزير أن "الاجتماعات مع الجانب التركي مستمرة، كما سيكون هناك اجتماع قريب في شهر شباط المقبل، حيث سيزور وفد تركي العراق لهذا الغرض."