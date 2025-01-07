قائد عمليات بغداد يوعز بتقديم الدعم والإسناد لسحب مياه الأمطار

2025-01-07 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الثلاثاء، بتقديم الدعم والإسناد لسحب مياه الأمطار.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "قائد عمليات بغداد، أوعز بتفعيل عمل المقرات المسيطرة، وذلك لتقديم الدعم والاسناد لكوادر أمانة والدوائر البلدية وتسخير الجهد الخدمي الاختصاصي للقطعات الامنية لسحب المياه الثقيلة ومجابهة الامطار في عموم مناطق العاصمة".