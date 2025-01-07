2025-01-07 11:27:04 - المصدر: ايشان

عقدت إدارة جامعة الإسراء الأهلية مؤتمرًا صحفيًا اليوم، لكشف ملابسات حادثة إطلاق النار التي وقعت في مبنى الجامعة، وأسفرت عن إصابات طالت عددا من الأشخاص. وأكدت الإدارة خلال المؤتمر، أن الشخص المعتدي “ليس طالبًا في الجامعة”، مشيرة إلى أنه كان يحمل ثلاثة مسدسات استخدمها في تنفيذ الاعتداء. وأضافت: “نطمئن أبناءنا الطلبة وذويهم بأن الوضع الجامعي […]

ظهرت المقالة إدارة جامعة الإسراء بشأن حادث إطلاق النار: المتهم ليس طالبا وكان يحمل 3 مسدسات أولاً على ايشان.



