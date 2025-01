عميد كلية الإسراء يطمئن الطلبة وذويهم: الوضع آمن

2025-01-07 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد طمأن عميد كلية الإسراء، اليوم الثلاثاء، الطلبة وذويهم بأن الوضع آمن. وقال عميد الكلية، في مؤتمر صحفي، حضرته (المدى)، إن "الشخص المسلح الذي اقتحم الكلية قام بالاعتداء على أحد الحراس الأمنين وإصابة اثنين من الأمنية، فضلا عن إصابة موظف وطالبين بعملية استغرقت 50 ثانية". وأضاف، أن "الشخص المعتدي ليس طالبا في جامعتنا وهو طالب […]

