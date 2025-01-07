الأنبار.. القبض على مرتكب جريمة "مزدوجة" في الرمادي

2025-01-07 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من إلقاء القبض على الجاني المتورط بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها أفراد عائلة كاملة في مجمع عمر الراوي بمدينة الرمادي، حيث أقدم الجاني على قتل أفراد العائلة وحرق منزلهم للتغطية على السرقة.

وأوضحت القيادة في بيان صحفي، أن فرق التحقيق التابعة لها تمكنت من الوصول إلى الجاني بعد جهود مكثفة استمرت لعدة أيام، اعتمدت على تحليل الأدلة الجنائية، جمع المعلومات من الشهود، ومتابعة تسجيلات الكاميرات في المنطقة.

وأكد البيان أن الجريمة وقعت بدافع السرقة، حيث أقدم المتهم على قتل رب الأسرة وزوجته قبل أن يشعل النيران في المنزل لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق والكشف عن ملابسات الحادثة.

وأضافت الشرطة أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.