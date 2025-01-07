العثور على حطام طائرة مسيرة بطول مترين جنوبي العراق

2025-01-07 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بالعثور على حطام طائرة مسيرة بطول مترين في بادية السماوة بمحافظة السماوة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية مشتركة عثرت على حطام طائرة مسيّرة في منطقة الزهرة، الواقعة غرب بادية السماوة قرب قضاء "السلمان" في المثنى.

وبيّن المصدر، أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة نوع الطائرة وما الهدف من تحليق هذه الطائرة بهكذا منطقة صحراوية، و متى سقطت وعائديتها.