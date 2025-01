2025-01-07 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اصدرت مديرية تربية الرصافة الثانية، اليوم الثلاثاء، تعليمات وتوجيهات بشأن التبرعات الطوعية لموظفيها.

