انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ببغداد

2025-01-07 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الاثنين 151350 دينارا مقابل 100 دولار. وأضاف أن اسعار البيع في …

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