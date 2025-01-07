2025-01-07 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها وذلك خلال ثالث ايام الاسبوع وهطول الامطار. ادناه الموقف المروري في شوارع العاصمة: سريع الدورة مزدحم محمد القاسم مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسّر العلوية مزدحم مجسّر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم مجسّر الفنون الجميلة مزدحم جسر السنك مزدحم جسر الأحرار مزدحم جسر الجمهورية مزدحم جسر باب المعظم مزدحم جسر الجادرية مزدحم جسر الطابقين مزدحم جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم جسر الربيع مزدحم جسر صليخ مزدحم مجسّر الشعب مزدحم جسر البنوك مزدحم جسر الميكانيك مزدحم الزعفرانية مزدحمة شارع الصناعة مزدحم تقاطع النداء مزدحم …

The post مع هطول الامطار.. ازدحامات مرورية “خانقة” في شوارع وجسور بغداد first appeared on Observer Iraq.



