2025-01-07 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية نفذت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال "كارة" المطلة على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الهجوم استهدف التلال القريبة من قرية "رزيكي" دون توفر معلومات دقيقة لغاية الآن عن حجم الخسائر البشرية او المادية الناجمة عن الضربة الجوية.

واشار المصدر الى ان الجيش التركي كثف خلال الفترة الأخيرة من عملياته العسكرية في المناطق بـ"جبل كارة" بما يشمل الغارات الجوية والقصف المدفعي مستهدفاً بها مواقع يصفها بانها ذات اهمية استراتيجية.

وتوجد في هذه المواقع أنفاق وكهوف يستخدمها حزب العمال الكوردستاني كقواعد محصنة لشن هجمات ضد القواعد العسكرية التركية المنتشرة في المنطقة.