2025-01-07 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام اصلاحيات اقليم كوردستان احسان عبد الرحمن بابان، يوم الثلاثاء، أن المديرية سمحت للسجناء المتزوجين بالاختلاء مع نسائهم لقرابة 10 آلاف مرة في العام 2024.

وقال احسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إن الإصلاحات سمحت في العام 2024 لـ 483 نزيلا بزيارة منازلهم ثم العودة الى مراكز احتجازهم لإكمال محكومياتهم، كما تم إطلاق سراح 1251 شخصا بكفالة.

وكشف مدير عام الإصلاحيات أنهم تمكنوا خلال عام 2024 من السماح للسجناء المتزوجين من الخلوة الشرعية مع نسائهم بـ 9 آلاف و272 مرة.

ونوه الى ارتفاع معدل الجرائم التي تتعلق بقضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الإقليم خلال العام الماضي 2024.

وكان مدير اصلاحيات الاقليم قد أعلن في منتصف العام 2024 أن سجون اقليم كوردستان تسمح بـ"الخلوة الشرعية" للنزلاء مع أزواجهم ساعتين في الأسبوع ما خفض من حالات الطلاق بنسبة كبيرة.