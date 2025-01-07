2025-01-07 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء، اجتماعا مع نظيره الاتحاد الوطني في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان "الاجتماع هو الثالث من نوعه بين الجانبين حيث يُعقد في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني باربيل ".

واضاف ان " الاجتماع سيتضمن مناقشة التقارير التي تم اعدادها من الجانبين بشأن رؤى تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم".

وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه حيث انعقد في مدينة السليمانية بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أول اجتماع رسمي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، وبعدها بفترة انعقد الاجتماع الثاني.

واتفق الحزبان الرئيسيان، في اجتماعهما الثاني الذي انعقد في اربيل، على تشكيل لجنة لإعداد تقارير حول آلية عمل الحكومة الجديدة والرؤى المستقبلية ومطالب كل حزب.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في شهر تشرين الاول/أكتوبر من العام 2024 عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.