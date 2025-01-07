2025-01-07 13:00:04 - المصدر: ايشان

أعلنتْ وزارة الداخليَّة اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في علاج ما يقرب من ثلاثة آلاف مدمنٍ، بعد اعتمادها برنامجاً علاجياً خاصاً بها. وبحسب مدير قسم مراكز تأهيل المدمنين ومتعاطي المخدِّرات في الوزارة العقيد الدكتور رياض أحمد محمد بتصريح صحفي، فإنَّ “عدد المصحّات القسريَّة لعلاج متعاطي ومدمني المخدِّرات التي تمَّ افتتاحها استناداً للأمر الديوانيِّ لوزارته خلال […]

ظهرت المقالة الداخلية تعلن علاج نحو 3 آلاف مدمن مخدرات خلال 2024 أولاً على ايشان.



