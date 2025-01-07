(شاهد) كابوس إسرائيل: المُسيرّة الحديثة تضرب أهدافًا بمسافة 4000 كلم دون إمكانية اعتراضها ورأسها المتفجر بزنة 50 كغم.. أنصار الله استخدمتها لضرب (أرامكو) السعوديّة وإيران ضربت عمق الكيان بواسطتها
2025-01-07 13:00:05 - المصدر: راي اليوم
الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
عرضت إيران طائرتها المسيرة شاهد 136 بي خلال احتفالها بذكرى الحرب العراقية الإيرانية، في أيلول (سبتمبر) الماضي الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الهدف وراء هذا الابتكار.
وأثارت الطائرة، التي لا تتمتع بمظهرٍ تقنيٍّ متطورٍ أوْ سرعةٍ كبيرةٍ، اهتمامًا عالميًا بسبب مدى طيرانها غير العادي الذي يصل إلى 4000 كيلومتر، ما يفتح آفاقًا جديدة في الحروب بالوكالة .
وأبرز موقع (كالكليست) الاقتصاديّ- العبري ما يُميِّز الطائرة وما الجديد فيها، حيث تتميّز بتصميمها الضخم الذي يشمل جسمًا منتفخًا لاستيعاب كميةٍ أكبر من الوقود، وقادرة على التحليق لمسافات كبيرة تصل إلى 4000 كيلومتر، وهو ما يعادل تقريبًا المسافة من طهران إلى باريس، ولفتت الصحيفة العبريّة، استنادًا إلى مصادر أمنيّةٍ واسعة الاطلاع في تل أبيب، إلى أنّه بالمقارنة مع الطائرات المسيرة التقليدية، يعتبر هذا المدى نقلة نوعية في قدرة إيران على تنفيذ هجمات دقيقة في أماكن بعيدة.… [+]