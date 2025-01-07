محافظ ديالى يصدر ثلاثة توجيهات بعد تزايد حدة الأمطار

2025-01-07 13:05:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أصدر محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، ثلاثة توجيهات إثر موجة الأمطار التي اجتاحت المحافظة.

وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" ديالى بامس الحاجة لهطول الامطار مع بداية خطة الاستزراع للموسم الشتوي والتي تضم مئات الالاف من الدونمات بالاضافة الى دورها في تحسين الاحتياطي المائي في السدود وانعاش المياه الجوفية بشكل مباشر".

واضاف، انه" مع بداية الموجة المطرية تم اصدار 3 توجيهات مباشرة، أولها استنفار كوادر المجاري لسحب المياه من الشوارع والاسواق وادامة عمل محطات السحب بشكل مستمر مع الاهتمام بملف المناطق القريبة من الشريط الحدودي شرق ديالى تحسبا لاي تدفق للسيول اذا ما اشتدت الموجة في الساعات المقبلة".

واشار الى ان" خلية الازمة تتابع عن كثب ملف الامطار في جميع المناطق لكن حتى اللحظة مستوى الهطول لايدعو للقلق لانها دون المتوسط ولكن الاجراءات احترازية".

وشهدت مناطق العراق بشكل شبه كامل، اليوم الثلاثاء، موجة امطار بدأت مع ساعات الفجر الأولى في العاصمة بغداد وبعض المناطق الغربية، في حين بلغت ذروتها في مناطق الجنوب والشمال.

ووفقا لتقارير هيئة الأنواء الجوية فأن الأمطار ستتوقف بشكل نهائي مع ساعات الصباح الاولى ليوم غد الأربعاء وتبقى متقطعة خلال ليلة اليوم الثلاثاء.