2025-01-07 13:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قطار كربلاء المقدسة – النجف الأشرف المعلق يشهد تطوراً ملحوظاً، فيما أشارت الى خطة لربط جميع المحافظات بشبكة نقل متكاملة.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع قطار كربلاء المقدسة – النجف الأشرف المعلق، يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تقدمت عدة شركات عالمية للتنافس على تنفيذه، وحالياً قيد الدراسة لدى هيئة الاستثمار"، مبيناً أن "المشروع يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين بين المحافظتين باستخدام قطار معلق حديث".وأشار إلى أن "القطار سيكون معلقاً بالكامل، ما يعكس التزام الوزارة بتبني حلول نقل حديثة تواكب التطورات العالمية، وتسهم في تعزيز البنية التحتية للنقل في العراق".وتابع أن "الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة لتطوير مشاريع النقل السككي وربط المحافظات العراقية"، لافتاً إلى أن "مشروع قطار كربلاء المقدسة – النجف الأشرف المعلق يمثل خطوة أولى نحو توسيع الشبكة".وأوضح الصافي أن "هناك خططاً لتمديد المشروع مستقبلاً ليصل إلى بغداد ثم إلى سامراء، في إطار خطة الوزارة لربط جميع المحافظات بشبكة نقل متكاملة"، مؤكداً أن "الوزارة تسعى لإحياء خطوط السكك الحديدية القديمة وربطها بالشبكة الجديدة لتوسيع نطاق الخدمة".