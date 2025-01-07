2025-01-07 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد المحلل الكروي خلف كريم أن اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم مع الفنيين حول مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة خليجي (26) التي جرت مؤخراً في الكويت مهم جداً.وقال كريم لبرنامج (سبورت تودي) الذي بثته القناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الفريق العراقي لم يقدم أي مستوى تكتيكي أو فني أو إداري في البطولة، وكان من الأولى عقد الاجتماع مع الفنيين قبل الذهاب للبطولة".وأضاف أن "جميع البرامج الرياضية توقفت عن تناول بطولة خليجي (26) بعد انتهاء البطولة مباشرة، لكن المفروض أن تستمر ليتم التطرق للموضوع بشكل معمق وتناول تقييم المنتخب الوطني في هذه المشاركة".وأوضح أننا "يجب أن نعرف بالنقاط السلبية للفريق العراقي وسبب الاخفاق وطرق معالجته ووضع الحلول البديلة والكفيلة لمعالجة ذلك".