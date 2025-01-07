رحيم حميد ينضم إلى الكادر التدريبي لفريق الطلبة

2025-01-07 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكّد المشرف الإداري على كرة فريق الطلبة، انضمام المحاضر الآسيوي والمدرّب المساعد الأسبق لمنتخبنا الوطني رحيم حميد إلى الطاقم الفني للأنيق بطلب من المدير الفني باسم قاسم، مبيناً أن الفريق سيشهد استقطاب العديد من المحترفين خلال الانتقالات الشتوية.وقال المشرف حيدر مقصود في تصريح خص به صحيفة الصباح وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الثلاثاء، إن "المدرب المساعد الجديد رحيم حميد من الشخصيات التدريبية الأكاديمية المرموقة وسبق له العمل في المنتخبات الوطنية على مدار (17) عاماً وكان بمعية المدرب باسم قاسم خلال تسنمه قيادة أسود الرافدين في العام (2018) ".وأوضح أن "المدرب قاسم أبدى رغبة كبيرة في تواجد حميد خلال منافسات دوري نجوم العراق نظراً لحنكته المهنية ومسيرته في عالم التدريب وإشرافه أيضاً على العديد من الأندية المحلية إلى جانب تحليل مباريات الدوري والمنتخبات الوطنية في البرامج الرياضية".