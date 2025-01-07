2025-01-07 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل على خلفيَّة ترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ مُخالفة للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "العملية نفذت بالتعاون والتنسيق مع قاضي التحقيق في محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، حيث تم تأليف مكتب تحقيق بابل فريق عملٍ مختص قام بالانتقال إلى مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل".

واضافت ان "الفريق تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والتدقيق الدقيق من ضبط (3) مُوظَّفين، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبالغ ماليَّةٍ كراتبٍ تقاعديٍّ لورثة أحد المُستفيدين، بناءً على تقارير طبيَّةٍ تمَّ التلاعب فيها وتسجيل نسبة عجزٍ مُخالفةٍ للواقع".

وأشارت الهيئة إلى أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة في المُديريَّة، إذ إنَّ الإضبارة التقاعديَّة للمُستفيد بمحتوياتها كافة مفقودة؛ وبالرغم من ذلك تمَّ صرف رواتب للمُستفيد مُنْذُ العام 2018 ولغاية العام 2023".

وبينت ان "عمليَّة الضبط تمَّ تنفيذها؛ استناداً إلى موافقةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في مُحافظة بابل، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".