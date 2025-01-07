السوداني يوجه بالتعاقد مع "الهلال" للحصول على 100 مليون قدم مكعب من الغاز

2025-01-07 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، بالتعاقد مع شركة "الهلال" للحصول على 100 مليون قدم مكعب من الغاز.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني ترأس اجتماعاً مع ممثلي شركة الهلال النفطية، بحضور وزيري النفط والكهرباء، وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة خطط الحكومة في المضي باستثمار الغاز بالشراكة مع القطاع الخاص".

واضاف ان "السوداني وجه وزارة الكهرباء بالمضي في التعاقد مع شركة الهلال للحصول على (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، من أجل الاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

وتابع ان "السوداني اوعز لوزارة النفط بالإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض المضي باستثمار شركة الهلال للغاز والنفط في حقل الخشم الأحمر - إنجانة، الذي يقع في محافظة ديالى، ضمن خطة ومدة زمنية محددتين".



