سرق شقتهما وطعنهما بالسكين ثم احرقهما.. القبض على قاتل العائلة الراوية في الرمادي

2025-01-07 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، القبض على قاتل العائلة الراوية في الرمادي بمحافظة الأنبار.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "بعد حصول حريق في مجمع عمر الراوي (الفاروق) في مدينة الرمادي، على الفور باشرت مفارز من مركز شرطة الحرية والدفاع المدني ومكافحة الاجرام والأدلة الجنائية تحرياتها، حيث تبين احتراق الدار المرقم 2505 في المجمع وعند اخماد الحريق والسيطرة عليه تبين وفاة صاحب الدار وزوجته المجنى عليهم".

وأضافت أنه "بعد نقل الجثث الى الطب العدلي والكشف عليها تبين اصابتها بطعنات (آلة حادة) مما أثبت أن الحادث جنائي".

وتابعت أنه "تم تشكيل فريق عمل من ضباط مكافحة الاجرام ومن خلال جمع المعلومات والتحري خلال مدة لا تتجاوز (10 ساعات) تم التوصل الى القاتل والقاء القبض عليه بعد استحصال موافقات القضائية".

وبينت قيادة شرطة محافظة الانبار، أن "المتهم اعترف صراحة بارتكابه الجريمة بدوافع مادية وسيتم اكمال الاجراءات القانونية واحالته إلى المحاكم لينال جزائه العادل".