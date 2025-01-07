التجارة تضبط كميات كبيرة من الطحين المتلاعب بتواريخ نفاذيته في بابل

2025-01-07 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كميات كبيرة من طحين الحصة التموينية جرى التلاعب بتواريخ نفاذيتها في بابل بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني وشعبة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة.ونقل بيان للتجارة نقلاً عن مدير عام الدائرة التجارية والمالية رياض مهدي الموسوي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الفرق الرقابية لعملية توزيع مفردات السلة الغذائية ضبطت كمية (221) كيساً من الطحين لدى أحد وكلاء المواد التموينية جرى بالتلاعب بتواريخ النفاذية المثبتة عليها ليتم توزيعها على المواطنين ضمن الحصص المقررة لهم من قبل الوزارة".وأشار البيان إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة صادرت الكميات المضبوطة كافة واتخذت الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بقوت المواطنين واحالتهم إلى الجهات القضائية"، داعياً "المواطنين كافة للإبلاغ عن حالات الفساد وتفعيل دور الرقابة الشعبية من خلال الاتصال بالخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية والمالية أو عبر منصة راقبني الإلكترونية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلد".