تراجع نسبة إقبال السائحين على محافظة دهوك في 2024

2025-01-07 14:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للسياحة في محافظة دهوك خيري علي، يوم الثلاثاء، تراجع نسبة إقبال السائحين على محافظة دهوك من داخل اقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، غير أنه كشف عن افتتاح عدد من المشاريع السياحية الجديدة بالمحافظة في العام الماضي.

وقال علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إن نسبة العمالة المحلية في الأماكن السياحية وصلت إلى 100%، وتم الاهتمام أكثر باللغة الأم، في اشارة الى "اللغة الكوردية".

وتابع بالقول إن التسهيلات وتخفيض الرسوم بنسبة 20% شكلت حافزاً جيداً لتطوير وترويج القطاع السياحي، مما أدى إلى افتتاح 76 منطقة سياحية جديدة في دهوك العام الماضي وحده، بما في ذلك 12 فندقاً وموتيلاً.

وأكد مدير السياحة في دهوك أنه "يوجد الآن 900 منطقة جذب سياحي في جميع أرجاء المحافظة".