ما حقيقة وجود تجاوزات على غابات مدينة الموصل؟ .. البلدية تجيب

2025-01-07 14:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مدير بلدية الموصل، عبد الستار الحبو، اليوم الثلاثاء، وجود أي تجاوزات على غابات الموصل، مؤكداً أن الجهود المبذولة لحماية الغابات مستمرة، مع استكمال حملات التشجير في مناطقها الشمالية والجنوبية.

وأكد الحبو في تصريح لوكالة شفق نيوز: "عدم وجود أي نشاط لتقطيع أشجار غابة الموصل أو تأجير أراضيها"، مشدداً على أن "الغابة لن تؤجر أو تُستثمر تحت أي ظرف".

وأوضح، أن "هذه السنة ستشهد اكتمال تشجير 25000 شجرة في الغابة الشمالية و14000 شجرة في الغابة الجنوبية"، مشيراً إلى أنه "حتى الأراضي التابعة لجهات حكومية أخرى، كالتربية مثلاً، لن نسمح تأجيرها".

ولفت الحبو إلى "استمرار قرارات الإزالة القضائية المتعلقة بالتجاوزات، بما في ذلك إزالة المباني المشيدة على الأرصفة".

يأتي هذا التصريح بعد تحذيرات الناشط البيئي أنس الطائي من مخاطر استغلال الغابات بشكل غير قانوني، وأن هناك محاولات لعرض الطريق العام للغابات للاستثمار، ورد النائب محمد نوري العبد ربه الذي أكد بدوره ضرورة حماية الغابة من أي استثمار غير قانوني وان موضعها "خطاً احمر".