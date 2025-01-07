قتل وتفجير ووفاة غامضة في سلسلة حوادث في نهار العراق

2025-01-07 14:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مناطق مختلفة في بغداد والمحافظات، يوم الثلاثاء، سلسلة من الحوادث المتفرقة بينها هجوم مسلح على أحد المنازل السكنية، مع العثور على جثة موظف توفي بظروف غامضة.

وقال مصدر أمني، في حديث لشفق نيوز، إن "فريق الأدلة الجنائية عثر على جثة موظف في وزارة التجارة داخل مركبته في مدينة الشعلة شمالي بغداد"، مبيناً أن "الجثة لم يعثر عليها أي علامات عنف أو اطلاقات نارية".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة، لاستكمال التحقيقات".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر، إلى أن "شخصاً يحمل سكيناً أقدم على قتل آخر إثر خلاف على أرض زراعية في منطقة سويب جنوب بغداد، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الجاني واعتقلت والدته التي أكدت أن الحادث وقع نتيجة خلافات بين الطرفين".

من جهة أخرى، أوضح المصدر، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا منزلاً في منطقة الخطيب شمال بغداد برمانة يدوية، ما أسفر عن أضرار مادية بواجهة المنزل و مركبة كانت متوقفة في المرآب"، مؤكداً عدم "تسجيل أي إصابات بشرية".

وفي ذي قار، تابع المصدر الأمني قائلاً إن "عامل كهرباء يبلغ من العمر 42 عاماً توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله على إصلاح أحد أعطال الشبكة الكهربائية في قضاء سوق الشيوخ".