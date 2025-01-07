رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي

2025-01-07 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الجمهورية استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن تشارلز هيتشن".وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها لتشمل مختلف المجالات، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية توسيع آفاق التعاون وتنشيط التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة للمصالح العليا للبلدين الصديقين وتعزيزاً للاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة".وأشار الرئيس إلى "الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد وانعكاساتهما الإيجابية على النواحي الاقتصادية والخدمية والمعيشية"، مشدداً على "حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وفقاً لمبادئ حسن الجوار وبما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".من جانبه أكد هيتشن "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق وعلى مختلف الصعد"، مشيداً "بجهود العراق على طريق تثبيت أسس السلام في المنطقة".