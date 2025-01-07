2025-01-07 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء الكويت واليابان وأرمينيا.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلّم اليوم في قصر بغداد، أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من دولة الكويت حسن محمد زمان، واليابان آكيرا ايندو، وجمهورية أرمينيا روبين سوغويان"، مبيناً أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين حضر مراسيم تقديم أوراق الاعتماد".وأكد رئيس الجمهورية، خلال لقائه السفراء الجدد كلا على حدة، "حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة وبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم، وسعيه الدائم من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".وأشاد بـ"العلاقات الوطيدة التي تربط العراق مع دولة الكويت، واليابان، وأرمينيا، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات" ،متمنياً للسفراء الجدد "التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية".بدورهم، أكد السفراء الجدد "عزمهم على العمل لتعزيز العلاقات بين بلدانهم والعراق، وبما يخدم المصالح المشتركة وينمي التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات".