وزير التخطيط يؤكد إدراج المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية

2025-01-07 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، إدراج المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية.وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تميم، ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة مشروع طريق التنمية، التي تضم في عضويتها مستشاري رئيس الوزراء للشأنين الاقتصادي كاظم الحسني والفني محمد الدراجي، ووكلاء وزارات التخطيط والنقل والإعمار والإسكان، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام في وزارات المالية والنقل والتخطيط".وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من سكة الحديد، ومعالجة المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتأكيد على أهمية مشروع الطريق الحلقي الرابع للعاصمة بغداد بوصفه أحد المقاطع المهمة ضمن مشروع طريق التنمية، فضلاً عن الاستفادة من الخطوط القديمة بعد إجراء العمليات التأهيلية لها".وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، بحسب البيان على أن "مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، لما يمثله من أهمية اقتصادية وتنموية وخدمية للعراق"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع تم إدراجها وهي خط سكك الحديد، بغداد- بيجي بطول 200 كم".