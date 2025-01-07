علي وهيب: ضرورة وضع آليات جديدة للتعاقد مع المحترفين

2025-01-07 14:35:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-علي الخرسانأكد المحلل الكروي علي وهيب أن على الاتحاد العراقي لكرة القدم وضع آليات جديدة تلزم أندية دوري النجوم عند التعاقد مع اللاعبين المحترفين.وقال وهيب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اختيار اللاعب المحترف أمر في غاية الأهمية، ويجب على كل الأندية أن تختار اللاعب وفق مواصفات فريقها وأن يكون من دولة لها تأريخ في كرة القدم، وأن يكون لاعباً مميزاً يخدم دورينا".وأضاف أن "اللاعب المحترف يجب أن يتم التعاقد معه وفق احتياجات الفريق، ولا توجد حالياً آلية حقيقية ترتكز عليها الأندية في اختيار اللاعبين والتي تتحكم فيها مجموعة من العوامل منها العلاقات الشخصية والعشوائية والسرعة في الاختيار ".وبين أن "الدوري العراقي ومنذ سنوات لم يشهد تواجد لاعب محترف حقيقي شكل إضافة حقيقية لدورينا، وهناك البعض من لاعبي نادي الشرطة في بداياتهم كانوا جيدين، بالرغم من أنهم لعبوا مع لاعبي المنتخب الوطني الذين أسهموا في بروزهم ".