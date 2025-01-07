حوادث متفرقة في بغداد.. العثور على جثة في عجلة مركونة ومقتل آخر والقاء قنبلة يدوية على منزل

2025-01-07 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، بالعثور على شخص متوفٍ في عجلة مركونة، ومقتل آخر بسلاح أبيض، والقاء رمانة يدوية على منزل في سلسلة حوادث متفرقة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم العثور على جثة موظف في وزارة التجارة متوفيا داخل عجلته ضمن مدينة الشعلة في بغداد، حيث تم استدعاء خبير الأدلة الذي كشف على الجثة، ولم يجد أي شدة خارجية عليها، وقرر رفعها ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة وتسليمه الى ذويه".

وأضاف أنه وفي حادث آخر "اقدم شخص يحمل سلاحا ابيضا "سكين" على قتل شخص اخر ضمن منطقة سويب، ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، مبيناً أنه "تم التوصل الى معلوماته واعتقال والدته التي اعترفت أن الحادث حصل نتيجة خلافات فيما بينهم على ارض زراعية".

وفي حادث ثالث أشار المصدر إلى أن "مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، القوا رمانة يدوية على منزل ضمن منطقة الخطيب شمال العاصمة، ما اسفر عن اضرار بواجهة المنزل وعجلة داخل الكراج فيما لاذ المسلحون بالفرار".



