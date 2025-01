2025-01-07 14:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أصدرت دائرة توزيع كهرباء ذي قار بياناً رسمياً نعت فيه أحد موظفيها الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر حادث صعق كهربائي مؤسف أثناء تأديته واجبه في صيانة الشبكة الكهربائية في قضاء سوق الشيوخ. انتهى.

