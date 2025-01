2025-01-07 14:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت شركة توزيع المنتوجات النفطية في محافظة ذي قار عن توزيع أكثر من 360 ألف لتر من النفط الأبيض يومياً ضمن الحصة المقررة للمحافظة، وفق النظام المعتمد للبطاقة الوقودية. وقال مدير الشركة مرتضى العسكري في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن عملية التوزيع تتم بشكل مستمر عبر وكلاء...

