شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير الأنواء الجوية في ذي قار، أحمد كريم، أن حالة عدم الاستقرار الجوي الناتجة عن تأثير منخفضين جويين من البحر الأحمر والبحر المتوسط أدت إلى تساقط الأمطار في مناطق المحافظة يوم أمس وصباح اليوم، مع تسجيل أكبر كمية أمطار في قلعة سكر (7.6 ملم) وأقلها في الناصرية...

