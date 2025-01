2025-01-07 14:45:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبطٍ ثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل؛ على خلفيَّة ترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ مُخالفة للقانون. وذكر بيان للهيئة، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “العمليَّة نُفِّذَت بالتعاون والتنسيق مع قاضي التحقيق في محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، حيث تم تأليف مكتب تحقيق بابل فريق عملٍ مختص قام …

