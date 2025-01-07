2025-01-07 14:45:09 - المصدر: ايشان

بدأت إيران المرحلة الأولى من المناورة المشتركة، “اقتدار”، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي، بأمر من قائد مقر الدفاع الجوي في البلاد. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، الثلاثاء، بأنه في هذه المرحلة، تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، دفاعا شاملا عن موقع أحمدي روشن النووي، وذلك “وسط بيئة مملوءة بالتهديدات […]

ظهرت المقالة وسط أجواء محتقنة.. إیران تطلق مناورة جوية لحمایة “نطنز النووي” أولاً على ايشان.



