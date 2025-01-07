الثقافة تعلن قرب إصدار خريطة سياحية لدليل السائحين في بغداد

2025-01-07 15:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن قرب إصدار خريطة سياحية إلكترونية وورقية لدليل السائحين والزوار في بغداد، مؤكدة أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم فعاليات متنوعة تحت شعار "بغداد عاصمة الثقافة".وقال مدير عام دائرة المجاميع في الوزارة، مهدي غضبان الساعدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفود التي ستزور العراق ستتنوع إلى ثلاث فئات، حيث ستشمل الوفود الحكومية والدبلوماسية التي ستدخل العراق رسمياً، وفقاً للبروتوكولات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، هناك وفود أخرى ستتم دعوتها من قبل شركات السفر والسياحة والمؤسسات والوزارات الحكومية، أما الفئة الثالثة فتتعلق بالبرامج السياحية والثقافية التي ستنظمها شركات السفر، والتي ستتضمن تخفيضات وبرامج مميزة، ستستعرض معالم بغداد بما يتناسب مع طموحات الزوار".وأكد الساعدي، أن "هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الثقافة، وهيئة السياحة، وهيئة الآثار، لتنظيم الفعاليات التي ستتم تحت شعار (بغداد عاصمة الثقافة)، حيث ستشمل هذه الفعاليات مجموعة من الأنشطة لإبراز معالم بغداد الثقافية، التراثية، الأثرية والسياحية".وأشار إلى، أن "السياحة في بغداد هي جزء من الثقافة التي تمتاز بها المدينة، حيث تضم بغداد العديد من الأدباء، الفنانين، الشعراء والمسارح، إلى جانب المواقع التراثية والآثارية والترفيهية والسياحية".ولفت إلى، أن "الوزارة ستصدر قريباً دليلاً سياحياً خاصاً ببغداد، يتضمن كافة المواقع الأثرية والتراثية والسياحية في المدينة، كما ستتوفر خارطة سياحية إلكترونية وورقية وتلفزيونية، ستكون بمثابة دليل للسائحين والزوار لتوجيههم إلى الأماكن السياحية في بغداد".وأعلن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، في وقت سابق، أنه ستجري منظمة السياحة العربية ومجلس وزراء السياحة العرب زيارات متكررة إلى بغداد؛ للاتفاق على عدد من النشاطات التي تقام في بغداد بوصفها عاصمة السياحة العربية.وأضاف خلال تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إطلاق شعارات (بغداد حلوة الحلوات، وبغداد تلبس الزي العربي، وبغداد الأجمل بين العواصم) كشعارات لعاصمة السياحة العربية لعام 2025 ".وأشار إلى، أنه "سيتم افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العربية ومعهد السياحة العربي للتدريب والإرشاد السياحي في بغداد".وانطلقت، في وقت سابق، فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025 من القصر العباسي.وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في كلمة له خلال افتتاح فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "نعلن تسخير جميع إمكانات المحافظة لإنجاح جميع الفعاليات التي ستقام العام المقبل"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذا الاستحقاق سيترتب عليه نشاطات سياحية وثقافية وترفيهية وبما يليق بهذا العنوان وترجمته إلى واقع عمل".