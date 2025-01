2025-01-07 15:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 مع ذاكرة موحدة تصل إلى 32GB ◾ بطارية 70 واط/ساعة تدوم حتى 10 ساعات ◾ شاشة IPS بمعدل تحديث 180 هرتز وسطوع 500 شمعة كشفت آسوس في معرض CES 2025 عن تحديث شامل لجهاز ROG Flow Z13 اللوحي، مع تحسينات كبيرة في...

