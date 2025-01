2025-01-07 15:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار بأن انفجارا وقع في اسطوانة غاز منزلية داخل منزل في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية، ما أسفر عن إصابة أم تبلغ من العمر 55 عاما وابنها البالغ من العمر 28 عاما بجروح خطرة. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان...

