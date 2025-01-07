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النقل تكشف عن تقدم العمل في مطار الناصرية الدولي

النقل تكشف عن تقدم العمل في مطار الناصرية الدولي
النقل تكشف عن تقدم العمل في مطار الناصرية الدولي
2025-01-07 15:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشفت وزارة النقل اليوم الثلاثاء ، عن تصاعد نسب الإنجاز في مشروع مطار الناصرية الدولي بنسبة 76،28 % ، وذلك بعد تذليل العقبات أمام الشركة المنفذة . وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقته شبكة اخبار الناصرية ، ان نسبة الإنجاز لمطار الناصرية الدولي بلغت مع المواد المشتراة 76،28...

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