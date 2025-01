"حملت الشعار الجديد".. إقلاع أول طائرة سورية من مطار دمشق عقب سقوط الأسد

2025-01-07 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت صحيفة الوطن السورية، يوم الثلاثاء، باستئناف الرحلات من مطار الدولي بعد إعادة تأهيله عقب سقوط نظام بشار الأسد. بدورها، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى إقلاع أول طائرة سورية بعد التحرير من مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وأقلعت أولى الطائرات المدنية في أول رحلة تجريبية من مطار دمشق الدولي، […]

