2025-01-07 15:36:04 - المصدر: ايشان

أكدت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، استنفار ملاكاتها لسحب مياه الأمطار في مناطق الأطراف. وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة، في بيان اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن “محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ترأس غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة والتي تضم في عضويتها جميع المديريات، حيث وجه باستنفار تام لسحب مياه الأمطار في مناطق الأطراف وضمن حدود […]

ظهرت المقالة محافظة بغداد تدخل حالة “الاستنفار التام” لسحب مياه الأمطار أولاً على ايشان.



