الحكم على المدعو "وسام الساهر" بتهمة المحتوى الهابط

2025-01-07 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، بالحكم على المدعو "وسام الساهر" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القضاء العراقي اصدر حكما بحبس المدان المدعو (وسام الساهر) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".

هذا وأفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعو "حسن الباش".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو (حسن الباش)".

واشتهر "الباش" الذي يلقب بـ"يمي" بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يروج من خلالها "خلطات للنساء".