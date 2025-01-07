"الأدب العراقي فقد أحد أعمدته".. تعزية من رئيس الحكومة بوفاة أحمد خلف

2025-01-07 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة الأديب والروائي العراقي الكبير أحمد خلف، مشيرا إلى أنه رحل بعد مسيرة أدبية حافلة أثرت الحياة الثقافية العراقية على مدى نصف قرن.

وأكد السوداني في بيان له، أن الأدب العراقي قد خسر بموت خلف مبدعًا وكاتبًا ساهم بفعالية في صياغة المشهد الثقافي العراقي المعاصر.

وتقدم السوداني بأحر التعازي والمواساة لعائلة الراحل ومحبيه، وللأسرة الثقافية العراقية، سائلاً الله للراحل الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.