انفجار "أسطوانة غاز" وتصادم عنيف يخلفان 6 إصابات في ذي قار (صور)

2025-01-07 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة 6 أشخاص بحادثين منفصلينوسط وجنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع عند تقاطع سجن الإصلاحشرقي مدينة الناصرية نتيجة تصادم عجلتين، وأدى الحادث إلى إصابة 4 أشخاص أحدهما بحالةخطرة".

واضاف المصدر، أن "(أسطوانة غاز) انفجرت داخل منزل بناحية الفضليةجنوبي مدينة الناصرية، حيث أدى الحادث لإصابة الأم وابنها، وتم نقلهما للمشفى لغرضتلقي العلاج اللازم".