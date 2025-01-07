موظفو "الحفر العراقية" يتظاهرون في البصرة.. وهذه مطالبهم

2025-01-07 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر موظفو شركة الحفر العراقية في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، للمطالبة بإنصافهم أسوة ببقية الشركات التابعة لوزارة النفط، من ناحية الأرباح المالية. وقال ممثلون عن التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "شركة الحفر العراقية تعاني من تراجع كبير وضعف في الإنجاز بسبب غياب الدعم الحكومي، مقابل التطور والحداثة الكبيرة في الشركات الأجنبية التي تسيطر على الأسواق المحلية، مما تسببت بأضرار وخسائر للشركة".وأضافوا أن "المطالب تتلخص بإعطائنا نسبة من كل برميل نفط منتج في الحقول النفطية العراقية، أسوة بشركات الاستخراج الست الأخرى التابعة لوزارة النفط"، موضحين أن "الوزارة وعدتنا بتحقيق المطلب، ولكن لغاية الآن لم يتحقق شيء والموظفون يخشون التسويف، وخرجوا بهذه التظاهرة".