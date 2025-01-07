ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات أمريكية بشأن مسار الفائدة

2025-01-07 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، حيث ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية لتحديد مسار أسعار الفائدة الذي قد يتبناه الاحتياطي الفدرالي خلال العام الجاري.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.24% ليصل إلى 2,653.80 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في أمريكا بنسبة 0.27% إلى 2,654.50 دولاراً.

ارتفعت الفضة الفورية 0.1% إلى 29.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 931.63 دولار، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 919.44 دولار.

المصدر: وكالات